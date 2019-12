Nie ma śniegu... to bałwan rodzi się w kapuście

To już kolejne święta bez śniegu, za to z deszczem i dodatnią temperaturą. Z prognoz IMGW wynika, że w wigilię i w pierwszy dzień świąt temperatura maksymalna w całym kraju wyniesie co najmniej 5 st. C. Szybko więc prawdziwego bałwana nie ulepimy (no chyba, że mieszkamy na Podhal...