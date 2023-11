To prawdziwy cud, który wydarzył się w Krakowie. Dzięki prośbie tej osoby w zaledwie kilka godzin udało się zebrać 1 mln zł na leczenie Ani

Na co dzień profil posła Łukasza Litewki śledzi ok. 278 tys. osób. To wystarczyło, by jego wzruszający wpis o zbiórce na leczenie 5-letniej Ani z Krakowa dotknął większości z nich i zachęcił do wsparcia.

- Pośród wyborczych gratulacji znalazłem dziś wiadomość od mamy Ani. I szczerze, coś we mnie pękło. Ania ma raptem 5 lat. Do tej pory była młodą, wiecznie uśmiechniętą dziewczynką, która uwielbiała zabawę z koleżankami. Wiem, że tysiące z Was ma taką „Anie” w domu - jest dla Was wszystkim, to normalne. Dziewczynka kilka miesięcy temu zasłabła w przedszkolu, zmartwieni rodzice natychmiast udali się do szpitala. Diagnoza? Słowa, których żaden rodzic nigdy nie chcę usłyszeć: guz mózgu. Zadaje sobie tu pytanie: 5 lat? Życie jest naprawdę niesprawiedliwe - pisał w poście na Facebooku Łukasz Litewka.