To nie żart! PKP Intercity sprzedaje ubrania. Miłośnicy kolei mogą się tu ubrać od stóp, do głów Aleksandra Łabędź

Jeżeli podróż koleją kojarzy wam się tylko ze sprzedażą biletów, to czas pójść o krok do przodu! Pod koniec ubiegłego roku PKP Intercity uruchomiło internetowy sklep dla miłośników kolei. Jak zapewniała spółka, "mikole" mogą tu znaleźć wiele ciekawych gadżetów, upominków i akcesoriów dla dzieci. To co jednak zdumiewa, to również tekstylia, które są oferowane. W sklepie PKP Intercity można znaleźć czapki - te na zimę i lato, skarpetki Pendolino, bluzę z kapturem z napisem "pantograf", a także koszulki. Jako dodatek do idealnej -pociągowej- stylizacji są również workoplecaki i torby na zakupy.