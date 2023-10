To nie są górskie uzdrowiska, tak wygląda jesień w Nowej Hucie Malwina Koniecpolska

Zanim wpadniemy w wir przygotowań do Wszystkich Świętych: sprzątania grobów czy pakowania się przed wyjazdem na odległe cmentarze, warto złapać ostatnie promienie jesiennego słońca. Zwłaszcza, że od niedzieli zmrok będzie zapadał wcześniej - w nocy z sobotę na niedzielę wypada bowiem zmiana czasu z letniego na zimowy. My zajrzeliśmy do parków Nowej Huty, zdecydowanie można tu naładować akumulatory i odetchnąć bez konieczności dalekich wypraw.