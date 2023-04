To najbardziej tajemniczy krakowski las. Kiedyś opowiadano o nim przerażającą miejską legendę, dziś to popularne miejsce spacerów Redakcja Kraków

Na północy Krakowa znajduje się bodaj najbardziej tajemniczy las w mieście - Las Witkowicki. Wokół niego wciąż krąży przerażająca miejska legenda. Do niedawna odwiedzali to miejsce głównie okoliczni mieszkańcy, wielu krakowian nie miała pojęcia o jego istnieniu. Zaczyna się to jednak zmieniać. Warto wybrać się tam w majówkę. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie, jak wygląda to miejsce!