To krakowska Route 66! Ta ulica jest wyjątkowa z jednego powodu (AM)

Zastanawialiście się kiedyś, jaka jest najdłuższa ulica w Krakowie? Żartobliwie nazywana może być "krakowską Route 66", szczególnie, gdy utknie się w niej w korku (co w ostatnich latach, podczas ciągnącego się w nieskończoność remontu było normą). Codziennie ulicę tę przemierzają tysiące kierowców, wjeżdżających do stolicy Małopolski, a następnie ją opuszczający. Mało kto wie zapewne, jadąc nią, że to najdłuższa krakowska ulica.