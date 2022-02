To jeden z najpiękniejszych zamków w Małopolsce. I to tuż pod Krakowem! Zobaczcie klimatyczne zdjęcia Zamku Pieskowa Skała Marlena Hebda

Czy jest tu ktoś, kto nie znałby i przynajmniej raz nie odwiedził Zamku Pieskowa Skała? Szczerze w to wątpimy, ale jeśli znajdzie się śmiałek gotowy do przyznania się, to z całych sił zachęcamy, aby naprawić to zaniedbanie! Małopolska obfituje w przepiękne, okazałe zamki, ale ten jest jednym z najbardziej wyjątkowych. Choćby dlatego, że z Krakowa można do niego dojechać nawet rowerem! Wznoszący się na wzgórzu potężny, ale jednocześnie wizualnie delikatny budynek może w niejednym obudzić romantyka. Popatrzcie tylko na te cudowne zdjęcia. Można się w nich zakochać!