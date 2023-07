Telewizja Polska stawia na historyczne seriale. Już wkrótce zobaczymy "Niepewność", "Dewajtis" i "Matyldę"

W czerwcu rozpoczęły się zdjęcia do „Niepewności”, opowiadającej o młodzieńczej miłości Adama Mickiewicza i Maryli Wereszczakówny. Będzie to zarówno kinowy film, jak i telewizyjny serial. Na fotelu reżysera zasiadł ceniony weteran – Waldemar Szarek.

Jej trudna sytuacja sprawia, że postanawia szukać pomocy u najbliższej rodziny w urokliwym majątku na wsi. Staje się to dla niej doskonałą okazją do tego, by spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy i odpowiedzieć sobie na dręczące ją pytania. Próbując zrozumieć samą siebie, odkrywa potęgę miłości, poznaje prawdę o przodkach, przekonuje się, co znaczy żyć na własnych zasadach i staje oko w oko ze swym największym wrogiem.

„Matylda” to serial, w którym również ludzkie namiętności przeplatają się z ważnymi wydarzeniami historycznymi. Główna bohaterka trafia w sam środek historycznego huraganu: walki o niepodległość, emancypacji kobiet, współpracy z zaborcą i emigracji zarobkowej.