Tej nocy księgarnie nie zamkną swoich drzwi. Wkrótce w Krakowie Noc Księgarń

7 października po raz czwarty księgarnie kameralne zaproszą czytelników na Nocy Księgarń. W tym roku wydarzenie odbędzie się w pięćdziesięciu miejscowościach, weźmie w nim udział 130 księgarń.

- Tegoroczną Noc Księgarń otworzy spotkanie z Marią Karpińską wokół książki „Ucichło”, które odbędzie się 5 października o godz. 18.00 w księgarni De Revolutionibus. Na pozostałe wydarzenia zapraszamy 6 i 7 października – mówi Paulina Bandura, organizatorka wydarzenia.

Noc Księgarń to przede wszystkim kiermasze i spotkania w księgarniach stacjonarnych: warsztaty, dyskusje, rozmowy z pisarzami i pisarkami. Podobnie jak w ubiegłym roku Noc Księgarń odbędzie się zarówno stacjonarnie, jak i w Internecie – program online będzie transmitowany na żywo z warszawskich i krakowskich księgarń.

W Krakowie w wydarzeniu weźmie udział szesnaście księgarń i antykwariatów. Na uczestników czeka, m.in. spacer szlakiem księgarni kameralnych. Poprowadzi go 7 października o godz. 17.30 poetka Małgorzata Lebda, laureatka tegorocznej edycji Nagrody Szymborskiej. Spacer wyruszy spod księgarni Bonobo. Warto się wybrać także do najmłodszej księgarni kameralnej w Krakowie, związanej z wydawnictwem Tajfuny. Na ul. Augustiańskiej 5 zaplanowano spotkanie z Katarzyną Sonnenberg-Musiał, tłumaczką literatury japońskiej. W Pałacu Potockich odbędzie się debata dotycząca literatury ukraińskiej, a w Cafe Nowa na os. Zgody 7 dla miłośników czytania zaplanowano set DJ-ski, zaś księgarnie Karakter i Bonobo zapraszają performatywne czytania. W Spółdzielni Ogniwo literackie teksty Marii Konopnickiej zabrzmią w muzycznej odsłonie w wykonaniu The Pau i Bajzel. Sobota to dzień, w którym księgarnie kameralne otworzą się szczególnie dla najmłodszych. Pełna lista wydarzeń dostępna jest na stronie www.nocksiegarn.pl