Teatr Variete pracuje nad nowym spektaklem. W roli głównej Barbara Kurdej-Szatan

"Do dwóch razy sztuka” to słodko-gorzka komedia na dwoje aktorów, autorstwa dramaturga Barry’ego Creytona, który napisał ją dla swojej wieloletniej przyjaciółki, aktorki Noeline Brown oraz samego siebie. Prapremiera odbyła się we wrześniu 1987 roku w Ensamble Theatre w Sydney. Spektakl zyskał uznanie krytyków i szturmem zdobył serca widzów, torując sztuce drogę do sukcesu również poza granicami kontynentu. Już rok po australijskiej prapremierze, została przeniesiona na deski West Endu. Do tej pory przetłumaczono i wystawiono ją aż w 25 językach - zapowiada Teatr Variete.

Nowa sztuka, którą w nowym roku będzie można zobaczyć na scenie Variete, iskrzy od brawurowych dialogów, ciętych ripost, niefortunnych przypadków i zachowań, ujętych w zabawnym tonie. Pod przykrywką komizmu skrywa się jednak wzruszająca historia dwójki ludzi, którzy nie mogą bez siebie żyć i jednocześnie nie mogą żyć ze sobą.