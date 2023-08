Tatry zrobiły się purpurowe. Kwitnie właśnie wierzbówka kiprzycka. To zapowiedz nadchodząc jesieni Aurelia Lupa

Kto w sierpniu wybiera się na wycieczkę w Tatry - z pewnością nie pożałuje. To najlepszy czas, by podziwiać górskie hale skąpane kwitnącą właśnie o tej porze roku wierzbówką kiprzycy. Widok jest piękny. To jednak zarazem zapowiedź nadchodzącej jesieni.