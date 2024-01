Tanie loty z Krakowa na ferie. Oto 10 europejskich miast, do których polecisz w styczniu za niecałe 150 zł! Julia Stankowska

Rok 2024 rozpoczął się... wyjątkowo mroźnie. Pogoda niestety nie sprzyja fanom spacerów i turystyki. A co jakby urwać się z zimnej Polski chociaż na chwile i spróbować pomarznąć trochę mniej, a przynajmniej w innej scenerii? Styczeń to wprost idealny miesiąc na mini city break. Na stronach tanich linii lotniczych znajdziemy bowiem wiele atrakcyjnych celowo ofert lotów z lotniska Kraków-Balice. Sprawdźcie, do jakich europejskich miast polecicie w styczniu za niewielkie pieniądze!