Tancerze breakdance pokazali w Krakowie zapierające dech ewolucje! Tłumy w klubie Studio Malwina Koniecpolska

W niedzielę (3 marca) w klubie Studio odbyły się najbardziej prestiżowe zawody breakingowe Red Bull BC One Cypher Poland 2024 – eliminacyjny przystanek na drodze do kolejnego Red Bull BC One World Final, najważniejszego wydarzenia z pojedynkami 1 na 1 w świecie breakingu. Zwycięzcy z Krakowa będą reprezentować Polskę podczas Światowego Finału w Rio de Janeiro.