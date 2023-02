Takiego witraża jeszcze nie ma w Polsce! Niezwykłe dzieło sztuki powstaje w parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza na Prądniku Czerwonym!

Na zdjęciach prezentujemy nie tylko to wyjątkowe dzieło, ale także żmudny proces projektowania i modelowania kruchych i delikatnych części, benedyktyńską pracę przy wykonywaniu kolejnych fragmentów witraża oraz montowania już gotowych kwater w świątyni. O skali wyzwania niech świadczą te zdjęcia.

Eschatologia na wielkim witrażu

- Najważniejszym wątkiem witraża jest eschatologia. To nauka o sprawach ostatecznych, czyli takich, które dotyczą końca świata, ludzkości i każdego człowieka. Związane są one ze śmiercią, sądem ostatecznym, nieśmiertelnością duszy, zmartwychwstaniem umarłych – wyjaśnia ks. Dionizy Jedynak, proboszcz parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza.

Stąd głównym tematem olbrzymiego witraża jest myśl: „Przez krzyż do zbawienia”. W jego centrum widzimy więc Bramę Pana Jezusa Dobrego Pasterza, zwaną też Bramą Baranka. - Jezus przedstawiony jest tutaj nie z laską pasterską, gdyż ten motyw znajduje się w ołtarzu głównym, a jako zmartwychwstały. Otaczają go apostołowie, męczennicy i święci wybieleni we krwi Baranka – wyjaśnia proboszcz.