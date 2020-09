Zgubił się... między autobusami na dworcu w Krakowie. Był kompletnie pijany

Alkohol to prosta droga do kłopotów. Przekonał się o tym 57-latek z dwoma promilami we krwi, który z rozbitym i napuchniętym łukiem brwiowym, sypiąc na lewo i prawo przekleństwami, bezskutecznie szukał wyjścia z labiryntu autobusów stojących na Małopolskim Dworcu Autobusowym przy...