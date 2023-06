Sztuczna inteligencja wspomoże psychiatrów i pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Poznajcie system "Mentalio"

- Szpital Uniwersytecki w Krakowie od dawna bierze udział w badaniach klinicznych praktycznie we wszystkich specjalizacjach medycznych, tym razem zdecydowaliśmy się współtworzyć projekt w ramach psychiatrii. Wszystko to w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie usprawnienia działań w tym zakresie, zwłaszcza w obrębie psychiatrii dzieci i młodzieży. Jeżeli możemy wykorzystać nowoczesne technologie do efektywnej pomocy naszym obecnym i przyszłym pacjentom, to dlaczego nie mielibyśmy podjąć takiego wyzwania? - zdradza Marcin Jędrychowski, Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.