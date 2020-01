Szokujący film. Podpalają prezerwatywę na głowie kolegi!

Chłopak jest trzymany od tyłu przez jednego z mężczyzn. Drugi w tym czasie zakłada mu na głowę prezerwatywę. Ofiara pyta "mogę to zdjąć?". Zwraca się przy tym do swego oprawcy po imieniu, co wskazuje na to, że się znają.

Trzecia osoba nagrywa całe zajście.

Mężczyzna próbuje podpalić prezerwatywę na głowie nastolatka (ten przeciwko temu protestuje), co w końcu mu się udaje i krzyczy "świeca!".

Z nagrania można wywnioskować, że zajście miało miejsce przy zakopiance na wysokości galerii handlowych przy ul. Słonecznej w Myślenicach. Podpis pod filmem informuje, że wszystko wydarzyło się prawdopodobnie 8 stycznia br.

Sprawa została zgłoszona na policję. Ta zapowiada, że niebawem wyda komunikat.

W Prokuraturze Rejonowej w Myślenicach dowiedzieliśmy się, że tożsamość sprawców jest już ustalona i prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszą zarzuty zmuszania przemocą do określonego zachowania.