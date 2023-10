Sześćdziesiąte urodziny Muńka Staszczyka 5 listopada na koncercie T.Love w krakowskim klubie Studio

Założycielem grupy T.Love był w 1982 roku mieszkający wówczas w Częstochowie wokalista Muniek Staszczyk. Zafascynowany punkową rewoltą i zespołami w stylu The Clash i Kryzys, najpierw powołał do życia szkolną Opozycję, a potem w 1982 roku T.Love Alternative.

Kolejny rozdział w twórczości T.Love (już ze skróconą nazwą) rozpoczął się po przemianach politycznych w 1989 roku. Nowy skład grupy zaprezentował bardziej mainstreamowego rocka w stylu The Rolling Stones, a płyty w rodzaju „Al Capone” czy „Prymityw” sprzedawały się niczym ciepłe bułeczki. Muzycy prowadzili hulaszczy tryb życia i trwało to do początku XXI wieku.