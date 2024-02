Szeroki przegląd filmów z Półwyspu Iberyjskiego. 22. Tydzień Kina Hiszpańskiego od 15 do 21 marca w Kinie Pod Baranami

Filmowa podróż przez Półwysep Iberyjski - od stołecznego Madrytu, przez Galicję i Kraj Basków, aż po Katalonię i Andaluzję. 22. Tydzień Kina Hiszpańskiego wystartuje w Kinie Pod Baranami w piątek, 15 marca. W programie przekrój współczesnej hiszpańskiej kinematografii: rozrywkowe filmy gatunkowe, kameralne dramaty i subtelne kino artystyczne. Przegląd potrwa do 21 marca.

Tydzień Kina Hiszpańskiego w Krakowie

Organizowany już po raz 22. Tydzień Kina Hiszpańskiego to jedyne w Polsce wydarzenie poświęcone wyłącznie kinematografii twórczości filmowej Półwyspu Iberyjskiego. To święto kina dla widzów zakochanych w słońcu, podróżach i południowym stylu życia. W ramach przeglądu można zobaczyć najgłośniejsze i najbardziej intrygujące hiszpańskie filmy - większość z nich nie była pokazywana wcześniej w Polsce. Każde społeczeństwo ulega zmianom. Impulsem do przemian mogą być zbuntowane jednostki, walczące o szacunek i swoje prawa – tak, jak bohaterowie osadzonego w latach 70. filmu "Miłość i rewolucja" Alejandro Marína. Indywidualny wymiar społecznych przemian świetnie oddaje komedia "Mężczyzna nowoczesny" Paz Jiménez, w której konserwatywny urzędnik skarbowy rozpoczyna pracę w postępowym urzędzie do spraw równości. Wyzwolenie się z konwenansów, narzucanych przez lata przez opresyjne systemy i instytucje portretuje ciepły film "To jest ciało moje" Patricii Ortegi, który przygląda się seksualności osób dojrzałych. W roli głównej wystąpiła Kiti Manver - gwiazda hiszpańskiego kina.

W kameralnym, przypominającym dokument filmie "Niebieska gwiazda" (reż. Javier Macipe) muzyk rockowy przemierza Amerykę Łacińską w poszukiwaniu szczęścia i inspiracji. To egzystencjalne zagubienie artysta dzieli z Isaíasem, bohaterem komediodramatu "Życie nie jest proste" Félixa Viscarreta. Ten niegdyś obiecujący architekt codziennie czuje, że nie jest tam, gdzie być powinien, a życie przecieka mu przez palce. Pełna wewnętrznych rozterek jest także Irene, która w dramacie "Góry do pokonania" Eleny Trapé wyrusza do malowniczego miasteczka w katalońskich Pirenejach, by odnaleźć spokój i poczucie bezpieczeństwa po niedawnym rozstaniu. Pięć kobiet na różnych etapach życia i dom na idyllicznej hiszpańskiej prowincji. Debiutancki film aktorki Itsaso Arany "Dziewczyny mają się dobrze" to wspaniały zapis budzącej się kobiecej solidarności. Wspólnota kobiecych bohaterek melodramatu "Cytrynowy chleb" z makiem Benito Zambrano rodzi się w bólach. Utrudnia ją rodzinna tajemnica i różnice charakterów, które mogą zostać pokonane za sprawą starej piekarni, pachnącej świeżym ciastem. Wiele dzieli także dwie pochodzące z Chin dziewczynki, które w filmie "Chinki" (reż. Arantxa Echevarria) spotykają się w jednej szkole na rozpoczęciu roku. Nominowana do czterech nagród Goya produkcja przygląda się trudnościom, z jakimi zmagają się dzieci żyjące w wielokulturowym społeczeństwie.

Lekkie, zabawne, kolorowe, ale często podszyte gorzkimi refleksjami o nas samych. Hiszpańskie komedie to wyraziści bohaterowie, przewrotne historie i dużo świetnego humoru. Ultranowoczesna, minimalistyczna restauracja w Bilbao kontra kucharz z przeszłości, tkwiący myślami w latach 90. To przepis na katastrofę, o której opowiada "Życie na talerzu" Joaquína Mazóna - kulinarna komedia, w której wystąpił znakomity baskijski aktor, Karra Elejalde. "Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane" - przypomina stare przysłowie. Nianie Milagros i Trini, bohaterki filmu "Dobre maniery" Marty Díaz de Lope Díaz, z całego serca chcą pomóc swoim skłóconym pracodawcom, ale ich działania będą miały niespodziewane konsekwencje. "Drobna przysługa" Juany Macías to prawdziwa gratka dla wielbicieli kryminałów. W tej złożonej historii, pełnej tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji, za sznurki pociąga przebiegła opiekunka letniej rezydencji, która… niedawno odeszła na tamten świat.

Wszystkie filmy zostaną wyświetlone w wersji oryginalnej z polskimi napisami (wybrane tytuły dodatkowo z angielskimi napisami). Bilety: 28 zł (normalny), 24 zł (ulgowy/klubowy/senior) i Karnet (12 filmów): 228 zł.

