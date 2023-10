Szansa na przebudowę drogi do zamku Tenczyn w Rudnie. Będzie wygodniej dla mieszkańców i turystów

Na drogę przez Rudno narzekali wszyscy, turyści i mieszkańcy. Trakt, który ma być modernizowany prowadzi nie tylko do zamku, ale także do tutejszego Muzeum Agatów oraz do posesji mieszkańców tej wioski. Tymczasem droga jest wyjątkowo wąska biorąc pod uwagę ruch, jaki generują najpiękniejsze w gminie atrakcje.

Tu nie tylko jest wąsko, z płotami mieszkańców przy samym pasie drogowym, ale jezdnia jest wręcz zdewastowana, pełna dziur, a do tego brakuje miejsc, zatok do wymijania się samochodów.

Teraz dzięki wsparciu finansowemu ruszą roboty na tym szlaku. Jak piszą krzeszowiccy urzędnicy - prace obejmą m.in. wykonanie nawierzchni, budowę chodnika, przebudowę skrzyżowań, wykonanie odwodnienia oraz oświetlenia i oznakowania drogi. 6,3 mln zł, które pozyskała gmina Krzeszowice pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.