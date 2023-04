Szalony rajd i slalom fiata panda w Krakowie. Walka o buspas z fordem. Mamy film

Widać jak auta walczą o jazdę buspasem, gdzie faktycznie powinny jeździć głównie autobusy. To jednak znana metoda omijanie korków, choć grozi za to wysoki mandat.

41 proc. uczestników badania przeprowadzonego przez portal rankomat.pl uważa, że młodzi kierowcy stanowią największe zagrożenie na drodze. Potwierdzają to policyjne statystyki. Wśród osób w wieku…

Jednakże samochodom elektrycznym pozwolono jeździć po buspasach. Czy zatem kierowca elektrycznej Pandy jest tutaj poszkodowany? Faktycznie, kierowca Forda na początku filmu blokuje buspas, a nie powinien nim jechać. Nie pozwala skorzystać z tej drogi Pandzie. Niestety kierowca Pandy reaguje na to agresją i szaleńczą jazdą, slalomem, częstymi zmianami pasa ruchu, niespodziewanym hamowaniem. Panda przecina też linię ciągłą dzięki czemu wyprzedza Forda i zmusza go do ostrego hamowania.