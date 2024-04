Świętuj Dzień Czekolady bez wyrzutów sumienia! Te miejsca w Krakowie powinien znać każdy miłośnik czekolady

Od ziarenka do tabliczki. Jak powstaje czekolada?

Gdzie w Krakowie świętować Dzień Czekolady 2024?

Jest ulubionym deserem milionów ludzi na całym świecie. Czekolada nie tylko zadowala nasze kubki smakowe, ale też poprawia nastrój, wspomaga pracę mózgu, dodaje energii, przyspiesza metabolizm, łagodzi stres, zmniejsza zmęczenie, wspiera układ odpornościowy, poprawia krążenie, opóźnia procesy starzenia i chroni przed nowotworami. To wystarczające powody, aby traktować ją jako przyjemny element zróżnicowanej, zbilansowanej diety, mającej pozytywny wpływ na nasz organizm. Wybierzmy więc dziś ulubioną wersję czekolady i delektujmy się chwilą przyjemności płynącą z jej smaku, bez wyrzutów sumienia.

Od ziarenka do tabliczki. Jak powstaje czekolada?

Zanim czekolada będzie mogła zachwycać nasze podniebienia swoim smakiem, najpierw musi przejść wieloetapowy proces. Rozpoczyna się on od fermentacji ziaren kakaowca, które następnie są suszone i prażone w wysokiej temperaturze. W kolejnym etapie uprażone i obrane ziarna są miażdżone i mielone, przekształcając się najpierw w pastę, a potem w masę kakaową. Z masy tej oddziela się kakaowy proszek oraz wytłacza masło kakaowe. Oba te składniki stanowią bazę dla dalszych modyfikacji, umożliwiając produkcję różnorodnych wyrobów czekoladowych.

Aby uzyskać ciemną czekoladę, miazgę kakaową miesza się z masłem kakaowym i cukrem, co stanowi doskonałe przełamanie gorzkiego smaku kakao. Dodając mleko, otrzymujemy czekoladę mleczną. Natomiast czekolada biała składa się wyłącznie z masła kakaowego, cukru i składników mlecznych, bez dodatku miazgi kakaowej i proszku kakaowego.

Czy czekolada jest zdrowa?

Czekolada i hormony szczęścia. Jak czekolada wpływa na nasz organizm

Jaki sekret skrywa czekolada i dlaczego tak ją kochamy? Jej główny składnik - kakao, zawiera bogatą mieszankę substancji odżywczych, które pozytywnie wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu. Do wartościowych związków, które odnajdziemy w czekoladzie zalicza się tryptofan. Powstająca z niego serotonina odpowiada m.in. za regulację ośrodka głodu, procesy pamięci, sen i dobry nastrój. Niedobór serotoniny prowadzi do rozwoju depresji. Kolejny cenny związek bioaktywny, występujący w ziarnach kakaowca, to fenyloetyloamina. Pełni ona w organizmie funkcję neurotransmitera - aktywuje działanie dopaminy, noradrenaliny, serotoniny i acetylocholiny. W ten sposób wpływa na zwiększone wytwarzanie tzw. hormonów szczęścia.