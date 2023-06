Światowy Dzień Krwiodawstwa. Jakiej grupy krwi potrzebują krakowianie?

święto dedykowane dawcom krwi, obchodzone corocznie 14 czerwca w dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 odkrył grupy krwi za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla. Święto zostało ustanowione 14 czerwca 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO),

Dziś Światowy Dzień Krwiodawstwa. Jakiej krwi najbardziej brakuje w Krakowie? Ile krakowianie oddają krwi? Jeden z portali internetowych natu.care postanowił odpowiedzieć na te pytania. Dlaczego oddawanie krwi jest takie ważne? Mamy XXI wiek: niedawno odbył się pierwszy pasażerski lot w kosmos, a nadal nie umiemy wyprodukować sztucznej krwi. Jedynym sposobem na pozyskanie tego drogocennego leku jest pobranie go od dawcy. Chcesz zostać jednym z nich? Poniżej dowiesz się wszystkiego, o tym jak oddać trochę swojego czerwonego złota.

Jakiej krwi brakuje najbardziej?

W całej Polsce najpilniej potrzeba krwi grupy 0 Rh- i. Jeśli masz tę grupę krwi, a chcesz zrobić coś dobrego, podciągaj rękawy i maszeruj do punktu pobrań.

Kto najczęściej oddaje krew?

Przeciętny polski krwiodawca to mężczyzna w wieku 25–44 lat. W 2021 roku ta grupa stanowiła prawie połowę wszystkich dawców. Pomijając kryterium wieku, dwie trzecie dawców to mężczyźni. www.natu.care

Kto może oddać krew?

Zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi możesz zostać dawcą krwi jeżelii: jesteś w wieku 18–65 lat,

wyraziłeś pisemną zgodę na pobranie krwi,

nie występują u Ciebie przeciwwskazania (o których przeczytasz niżej). W wyjątkowych sytuacjach krew można pobrać również od osoby, która ukończyła 17 lat, a jej przedstawiciel ustawowy (najczęściej rodzic) wyraził na to zgodę. www.natu.care

Jakie są przeciwwskazania do oddawania krwi?

Niestety nie wszyscy mogą zostać dawcami. Zdyskwalifikować mogą przede wszystkim poważne przewlekłe choroby. www.natu.care

Jak przygotować się do oddania krwi?

Zanim wybierzesz się do punktu poboru krwi, sprawdź czy nie masz stałych lub czasowych przeciwwskazań do oddawania krwi. Jeśli zamierzasz oddać krew pierwszy raz, zapoznaj się też z ankietą dla kandydata na dawcę.

Jesteś zdrowy i pełnoletni? Świetnie. Znajdź punkt poboru krwi, do którego najwygodniej będzie Ci się zgłosić. Większość punktów jest czynnych w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych.

Przemyśl i wybierz termin, w którym oddasz krew. To ważne, bo w tym dniu powinieneś być wyspany, a Twój organizm w pełni zregenerowany. Po oddaniu krwi będziesz też potrzebował odpoczynku. Nie wybieraj więc czasu, w którym będziesz przed lub po dużym wysiłku fizycznym lub umysłowym (np. w okresie ważnych egzaminów). Pamiętaj o nawodnieniu! W przeddzień oddania krwi powinieneś wypić około 2 litrów płynów (najlepiej wody i owocowych soków). Jeżeli wybierasz się oddać krew pierwszy raz, rozważ zabranie ze sobą towarzysza. Będzie Ci raźniej, a w razie gdybyś poczuł się słabo po oddaniu krwi, będzie miał się kto Tobą zaopiekować. W dniu, w którym będziesz oddawał krew, zjedz niskotłuszczowy, odżywczy posiłeki. Najlepiej jeśli zrobisz to na około 2 godziny przed wizytą w punkcie poboru krwi. Co możesz zjeść?

Polecane produkty to: chudy nabiał (twarożek, jogurt, mleko),

chuda wędlina (najlepiej drobiowa lub wołowa),

gotowane chude mięso (drobiowe lub wołowe)

ryby,

pieczywo,

owoce i warzywa,

dżemy i miody,

płatki owsiane,

kasze, makarony i ryż. www.natu.care Przed oddaniem krwi unikaj: śmietany i majonezu,

tłustego mięsa,

jajek,

masła, margaryny i oleju,

żółtego sera,

ciast z kremami, lodów. Na wizytę w punkcie pobrań załóż ubranie nie krępujące ruchów. Najlepiej jeśli wybierzesz bluzkę z krótkim rękawem (w sezonie jesienno-zimowym załóż na nią bluzę lub sweter). Pamiętaj, że konieczny będzie łatwy dostęp do Twoich zgięć łokciowych. Jeżeli palisz papierosy, w przeddzień oddania krwi postaraj się je ograniczyć, natomiast w dniu pobrania powstrzymaj się od palenia. www.natu.care

Jak oddać krew

Gdy dotrzesz do punktu pobrań, najpierw idź do rejestracji. To tam wypełnisz ankietę dla kandydata na dawcę i podpiszesz zgodę na pobranie krwi. Dostaniesz również opaskę na nadgarstek ze swoim indywidualnym numerem donacji. Później zostaniesz skierowany na wstępne pobranie krwi.

Personel pobierze niewielką ilość krwi do zbadania poziomu hemoglobiny. Jeżeli oddajesz krew po raz pierwszy, krew do badania zostanie pobrana w tradycyjny sposób – z żyły przedramienia. Jeżeli oddawałeś już krew, badanie to może zostać przeprowadzone przy użyciu urządzenia do pomiaru poziomu hemoglobiny poprzez nakłucie palca. Coraz więcej punktów poboru dysponuje też sprzętem, który w ogóle nie wymaga nakłucia. Jeżeli poziom hemoglobiny w Twojej krwi będzie w normie, tj. >125 g/l (u kobiet) lub >135 g/l (u mężczyzn), możesz oddać krew. www.natu.care Przy pierwszej donacji zostanie również oznaczona Twoja grupa krwi. Ostatnim etapem, który musisz przejść jest wizyta w gabinecie lekarskim. Lekarz oceni Twój ogólny stan zdrowia i zada kilka dodatkowych pytań. Zmierzy też ciśnienie, tętno i temperaturę. To właśnie on podejmie ostateczną decyzję czy będziesz mógł oddać krew.

Jeśli lekarz orzekł, że można pobrać od Ciebie krew, zostaniesz skierowany do sali pobrań. Znajdziesz w niej m.in. zlew i środki myjące oraz dezynfekujące. W pobliżu zlewu zobaczysz graficzną instrukcję mycia rąk oraz zgięć łokci. Gdy się do niej zastosujesz, możesz siadać na fotel do pobierania krwi. Pielęgniarka przygotuje sprzęt i pojemniki na krew oraz oznaczy je numerem donacji, który przyporządkowano Ci w rejestracji. Następnie zdezynfekuje miejsce, gdzie będzie założone wkłucie. Od tej chwili nie możesz go już dotykać. Gdy zgięcie łokcia wyschnie, pielęgniarka wkłuje się igłą w żyłę, a krew zacznie samoczynnie spływać do pojemnika.

Ile trwa oddawanie krwi?

Oddanie pełnej jednostki krwi (450 ml) zajmuje mniej niż 10 minuti. Jednak na wizytę w punkcie pobrania musisz zarezerwować sobie więcej czasu. Zwykle rejestracja, badania i pobranie zajmuje łącznie około godziny. Pamiętaj również, że po oddaniu krwi będziesz musiał posiedzieć w poczekalni 15–30 minut, by upewnić się, że dobrze się czujesz.

Ile krwi pobiera się podczas jednej donacji?

W przypadku oddawania pełnej krwi jednorazowo pobiera się 450 ml, czyli pełną jednostkęi.

Jeżeli decydujesz się na oddanie osocza, maksymalna ilość ustalana jest na podstawie Twojej płci, wzrostu i masy ciała. Uśredniając to około 10 ml na każdy kilogram masy ciała, jednak nie więcej niż 650 mli. Pobranie większej ilości niesie ze sobą konieczność uzupełnienia objętości krwi krążącej. www.natu.care Aby uzupełnić wydatek energetyczny, po oddaniu krwi dostaniesz: 8 czekolad,

wafelek,

soki. Wafelek i sok są idealne, żeby zjeść je jeszcze przed opuszczeniem punktu pobrań. Jedz śmiało i bezkarnie.

Jak zostać honorowym dawcą krwi?

To bardzo proste – każdy, kto choć raz nieodpłatnie oddał krew, jest honorowym dawcą krwi. Osoby, które regularnie oddają krew, mogą zostać wyróżnione Odznakami Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III, II lub I stopnia. To czy i którą odznakę dostaniesz, zależy od tego, ile oddałeś krwi. Zobacz: www.natu.care Odznaki te wraz z legitymacją Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydaje Polski Czerwony Krzyż.

Pozostałe przywileje dawcy krwi

Każdemu, kto oddał krew, przysługuje:

Wolne w pracy i w szkole na dwa dni Od 20 kwietnia 2023 roku każdemu, kto oddał krew, przysługują dwa dni wolnego. Zwolnienie uzyskasz w rejestracji punktu poboru, w którym oddałeś krew. Dotyczy ono dnia, w którym zgłosiłeś się na pobranie i dnia następnego. Jeżeli z przyczyn medycznych nie doszło do pobrania krwi, uzyskasz zwolnienie na kilka godzini. Pamiętaj, aby uprzedzić pracodawcę o planowanej nieobecności związanej z oddawaniem krwi.

Zwrot kosztów przejazdu Możesz otrzymać zwrot pieniędzy za bilety, które kupiłeś, by dojechać do najbliższego punktu pobrańi. Zazwyczaj zwrot uzyskasz w rejestracji. PS. To darmowa wycieczka tylko w jedną stronę. Wrócić musisz już za swoje. Ulga podatkowa Oddaną krew możesz odliczyć od podatku na Twoim PIT. Wysokość ulgi obliczysz, mnożąc ilość krwi oddanej w danym roku podatkowym przez konkretną kwotę (obecnie 130 zł). Kwota ta jest ekwiwalentem pieniężnym za 1 litr krwi. Jeśli w tym roku oddasz 2 litry krwi, będziesz mógł odliczyć od podatku 260 zł.

Kwota ulgi z tytułu darowizn na cele krwiodawstwa nie może przekroczyć 6% dochodu, który wykazałeś w PITi. Wyniki badań krwi Po donacji Twoja krew zostanie przebadana pod kątem: poziomu hemoglobiny,

kiły,

HIV,

zapalenia wątroby typu B i C. Możesz bezpłatnie uzyskać wyniki swoich badań w ciągu kilku dni od donacji. Wystarczy, że podczas rejestracji w punkcie pobrań zgłosisz taką chęć. Osobom, które oddały krew kilkukrotnie, przysługuje: Ulga na bilety kolejowe i autobusowe Osobom, które oddały krew (lub jej składniki) przynajmniej 3 razy (w tym choć raz osocze po przebyciu COVID-19) przysługuje 33% ulgi na bilety komunikacji krajowej w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Ulga przysługuje na bilety: autobusowe,

pociągów osobowych i pośpiesznych (1 i 2 klasa),

pozostałych pociągów (2 klasa). KrewKarta KrewKarta to karta identyfikacyjna Twojej grupy krwi. Możesz ją otrzymać bezpłatnie lub za niewielką opłatą, po odbyciu kilku donacji krwi.

Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługuje:

Zniżka na leki Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi mają ulgi na niektóre lekii. To czy dany środek jest objęty ulgą możesz sprawdzić na stronie KtoMaLek.pl. Aby otrzymać ulgę, recepta musi być wystawiona przez lekarza publicznej opieki zdrowotnej lub takiego, który ma podpisaną stosowną umowę z NFZ.

Niestety na recepty z większości prywatnych przychodni nie zrealizujesz ulgi. Służba zdrowia bez kolejki Na podstawie legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” możesz korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej i kupować w aptekach bez czekania w kolejce. Szach mat NFZ. Jako Zasłużony Honorowy Dawca Krwi szybciej dostaniesz też sanatorium. Szach mat razy dwa. Zniżka w komunikacji miejskiej Wysokość zniżek oraz to, którzy Zasłużeni Honorowi Dawcy je otrzymują, uzależnione jest od przepisów obowiązujących w konkretnych miastach. Najczęściej ulga to 50%, 75% lub 100% i mogą ją dostać Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia. Wykaz miast i warunków przysługujących ulg możesz sprawdzić na krwiodawcy.org.

Jeszcze więcej zniżek Inicjatywa Dawcom w darze zrzesza różne podmioty, które dają ulgi Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi. Na stronie internetowej (podlinkowanej powyżej) znajdziesz wykazy: schronisk, hoteli, firm turystycznych, ośrodków kulturalnych i lokali gastronomicznych, które oferują zniżki na swoje produkty i usługi.

Co ile można oddawać krew? Pełną krew można oddawać co osiem tygodni, ale nie więcej niż sześć razy w roku (mężczyźni) i cztery razy w oku (kobiety)i. Składniki krwi, takie jak płytki krwi można oddawać co cztery tygodnie, maksymalnie 12 razy w rokui. Osocze można oddawać najczęściej, bo aż co dwa tygodnie, ale w ciągu roku nie można oddać więcej niż 25 litrówi.

Czy można oddawać krew podczas okresu? Nie można oddawać krwi w trakcie menstruacji oraz trzy dni po jej zakończeniu. Ograniczenie to dotyczy nawet tych kobiet, które mają bardzo skąpe miesiączki. Wybierz inny termin. Twój organizm i tak ma w tym czasie trudniej.

Czy oddawanie krwi jest zdrowe?

W badaniu z 2022 roku o wpływ regularnego oddawania krwi na organizm zapytano samych dawców krwi. W opinii większości z nich od oddawania krwi nie można się uzależnić, ani nie powoduje ono nadprodukcji krwii. Ponad 81% przyznaje za to, że po oddaniu krwi ma lepsze samopoczucie psychiczne. Jak łatwo się domyślić jest to spowodowane świadomością, że zrobili coś dobrego. Czy można powiedzieć, że oddawanie krwi jest zdrowe? Patrząc na dobrostan psychiczny – tak. Biorąc pod uwagę naszą fizyczność, oddawanie krwi jest neutralne dla naszego zdrowia. Braki oddanej krwi nasz organizm uzupełnia w ten sam sposób, co te powstałe w wyniku skaleczenia czy krwawienia z nosa.

Jakie są skutki uboczne po oddaniu krwi?

Powiedzmy to jasno: oddawanie krwi jest bezpieczne. W przypadku zdrowych osób badania nie wykazują długoterminowych skutków ubocznych, związanych z ubytkami krwi podczas donacjii.

Najczęstszym skutkiem ubocznym, występującym tuż po oddaniu krwi jest uczucie zmęczenia i osłabienia. U niektórych osób mogą wystąpić omdlenia, lecz są to sporadyczne przypadkii. Jeszcze rzadziej dochodzi do uszkodzeń żył, tętnic i nerwów. W polskim badaniu sprawdzającym powikłania z donacji odbytych od 2005 do 2013 roku odnotowano zaledwie 0,66% powikłań, z czego prawie wszystkie były powikłaniami lekkimi.

Czy oddawanie krwi boli? Nie, oddawanie krwi nie jest bolesne. Poczujesz jedynie ukłucie. Dokładnie takie samo, jak przy pobraniu krwi do zwykłego badania.

Przy jakich lekach nie można oddawać krwi?

Przyjmowanie większości leków wykluczy Cię czasowo z możliwości oddawania krwi. Nawet popularna aspiryna powoduje, że nie zostaniesz zakwalifikowany do donacji. Przy części preparatów okres dyskwalifikacji minie, gdy przestaniesz je przyjmować. Przy innych będziesz musiał dodatkowo przejść okres karencji, potrzebny do tego, by lek usunął się z Twojego organizmu.

Jeżeli bierzesz lub niedawno brałeś leki i chcesz oddać krew, skonsultuj się z lekarzem.

Jakie leki nie są przeciwwskazaniem do oddania krwi? Przyjmowanie suplementów diety i witamin nie jest przeciwwskazaniem do oddawania krwi. Wiele kobiet sądzi, że przyjmowanie antykoncepcji hormonalnej wyklucza je z możliwości zostania krwiodawcą. To nieprawda. Jeśli stosujesz antykoncepcję hormonalną, możesz oddać krew. Sprawdź zanim wyjedziesz za granicę do pracy