Studniówka 2024. Niezwykły bal maturalny Zespołu Szkół Łączności w Krakowie

Na miejsce studniówki uczniowie najstarszych klas Zespołu Szkół Łączności wybrali Hotel Metropolo by Golden Tulip przy ul. Orzechowej w Borku Fałęckim. W balu maturalnym uczestniczyli maturzyści z siedmiu czwartych klas ZSŁ wraz z osobami towarzyszącymi i zaproszonymi gośćmi. W sumie to ponad 400 osób, co można uznać za najliczniejszą studniówkę jaka miała miejsce w 2024 roku w Krakowie.

Uczestnicy mieli na wyłączność fotobudkę, gdzie chętnie robili pamiątkowe zdjęcia, ale też pozują na specjalnie przygotowanej ściance. W okolicy godziny 19 rozpoczęła się część oficjalna, którą poprowadzili uczniowie. Głos zabrał też dyrektor placówki mgr inż. Paweł Kucharczyk, rodzice i wychowawcy klas.