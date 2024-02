Strefa zero w Krakowie? Łukasz Kmita, kandydat PiS na prezydenta, proponuje darmową komunikację w centrum miasta

- Strefa zero to zero smogu, zero korków, zero opłat za komunikację miejską w centrum. Do tego proponuję bilet całodzienny za 6 zł w obrębie całego Krakowa. W centrum Krakowa komunikacja powinna być za darmo, aby mieszkańcy i przyjezdni przesiadali się z samochodów do tramwajów i autobusów, co wpłynęłoby na zmniejszenie ruchu, odkorkowanie miasta, a co za tym idzie czystsze powietrze - wyjaśnia Łukasz Kmita.