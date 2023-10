Straż miejska zapowiada ułatwienie dla jadących samochodem na cmentarz Batowicki

"Na parkingu straży miejskiej zmieści się kilkadziesiąt samochodów, a nad płynnością parkowania będą czuwać funkcjonariusze straży miejskiej" - zapowiadają strażnicy.

Z parkingu można w kilka minut dojść do cmentarza Prądnik Czerwony. W pobliżu znajdują się tez przystanki komunikacji miejskiej, a MPK zapowiada dodatkowe wzmocnienia kursów od 26 października do 3 listopada. Do krakowskich cmentarzy w dniu 1 listopada będzie dojeżdżać 9 specjalnych linii tramwajowych i 24 specjalne linie autobusowe.