Straussowskie walce zamienione w wielkie show. Andre Rieu wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie

Jest synem dyrygenta orkiestry symfonicznej z holenderskiego Maastricht. Nic więc dziwnego, że od małego ciągnęło go do muzyki. Zaczął się uczyć gry na skrzypcach mając zaledwie pięć lat. Potem zaliczył kolejne etapy zdobywania muzycznej wiedzy, by ostatecznie ukończyć z wyróżnieniem brukselskie konserwatorium.

Szybko okazało się, że jest zbyt wielką indywidualnością, by podporządkować się innym. W 1987 roku założył własną orkiestrę i zaczął z nią wykonywać kompozycje Johanna Straussa. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Koncerty zespołu zdobywały coraz większą popularność, a Rieu zamienił się w prawdziwego showmana, porywającego publiczność do wspólnej zabawy.