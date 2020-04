Straty Cracovii liczone w milionach. Nowy scenariusz dla klubu w czasach pandemii koronawirusa

Owe „nieprzewidziane okoliczności” właśnie nadeszły. I prof. Janusz Filipiak ogłosił, że zaangażowanie w klub jego firmy na pewno wkrótce zmaleje. - Nie rozpatruję wyjścia z finansowania Cracovii. Ale na pewno rozważymy stopień zaangażowania. On na skali nie będzie wynosił zero, ale też nie sięgnie 100 procent jak do tej pory. Wiem jedno. Klub utrzymamy – zapewniał w rozmowie z TVP Sport.

Za wcześnie na panikę

Sportowo w Cracovii jest dziś więcej niż dobrze. Drużyna zajmuje 3. miejsce w ekstraklasie, które daje prawo udziału w eliminacjach do fazy grupowej Ligi Europy. Trudno powiedzieć, czy rozgrywki zostaną wznowione, a jeśli nie, to czy obecny stan tabeli zostanie uznany za ostateczny. Władze PZPN liczą, że uda się dokończyć choćby fazę zasadniczą ekstraklasy, bo UEFA zgodziła się na przedłużenie sezonu co najmniej do 19 lipca (nieoficjalny scenariusz zakłada nawet sierpień).