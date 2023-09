Sprawdzą budynki na trasie nowego tramwaju w Krakowie. "Pęknięcia na ścianach lub inne zniszczenia zostaną opisane"

Gdzie można znaleźć informacje o prowadzonych oględzinach?

Najważniejsze informacje wraz z mapą oraz danymi do kontaktu można znaleźć na stronie internetowej tramwajdomistrzejowic.pl.

Co będzie sprawdzane?

Oględziny budynków polegają na wykonaniu zwięzłego opisu konstrukcji wytypowanych nieruchomości, wykonaniu dokumentacji fotograficznej oraz spisaniu protokołu z opisem aktualnego stanu technicznego.

Jak zgłosić chęć udziału w inwentaryzacji?

Jeśli spółdzielnia mieszkaniowa nie zbiera zgłoszeń, można zgłaszać się również bezpośrednio poprzez adres e-mailowy: [email protected] (potrzebny jest dokładny adres oraz numer telefonu) lub telefonicznie w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku pod numerem: 722 22 00 88.

Czy pracownicy przeprowadzający oględziny mają uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane konieczne są do przeprowadzania ekspertyz technicznych, obecnie przeprowadzane są oględziny budynków do czego uprawnienia nie są konieczne.

Dlaczego wskazane budynki zostały wybrane do inwentaryzacji? Kto dokonał wyboru tych budynków i mieszkań oraz na podstawie jakich kryteriów?

Budynki znajdujące się w tzw. strefie wpływu budowy wskazał projektant. Zostały one wytypowane na podstawie prognoz oddziaływania inwestycji. Mapa z zaznaczonymi nieruchomościami wybranymi do oględzin znajduje się na stronie internetowej tramwajdomistrzejowic.pl.