Spotykamy niedźwiedzie w Tatrach. Co zrobić w takiej sytuacji. TPN doradza

W ostatnim czasie internet obiegają zdjęcia kilku niedźwiedzic matek prowadzących młode. Zwierzęta te często pojawiały się bardzo blisko popularnych szlaków, lub nawet wchodziły na tatrzańskie szlaki. Każdorazowe spotkanie niedźwiedzia jest za pewne dla wielu turystów ekscytujące, ale trzeba pamiętać, że może być również niebezpieczne. Zwłaszcza jeśli na swoje drodze spotkamy wspomnianą wyżej matkę z małymi niedźwiadkami.

Co powinniśmy zrobić, gdy do takiego spotkania dojdzie? Jak się zachować, czy ani my, ani niedźwiedzie nie ucierpiały? Oto kilka wskazówek Tatrzańskiego Parku Narodowego dla turystów wchodzących do domu niedźwiedzia.