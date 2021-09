Spór o użytek ekologiczny na Klinach. Urzędnicy w ogniu krytyki. Jest zawiadomienie do prokuratury Bartosz Dybała

Rejon Klinów, ogrodzony przez dewelopera, gdzie radni planują użytek, a deweloper budowę bloków Archiwum

Czy w sprawie ochrony łąk na Klinach doszło do rażących zaniedbań ze strony Urzędu Miasta Krakowa i prezydenta Jacka Majchrowskiego? Radny Łukasz Maślona oraz mieszkanka Małgorzata Mucha chcą, aby zbadali to śledczy. Złożyli już zawiadomienie do prokuratury. Urzędnicy magistratu odpierają zarzuty: - Radny Maślona mija się z prawdą, mówiąc o bezczynności urzędu.