SPIS POWSZECHNY Kraków i Małopolska. To ostatnie godziny na spisanie się. Gdzie i kiedy można dokonać spisu? [LISTA MIEJSC]

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021. Jak się spisać?

Do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który dotyczy wszystkich mieszkańców Polski. Zostało niewiele czasu, by dokonać spisu, a jak podkreśla GUS, nie warto czekać do ostatniej chwili, ponieważ 30 września ruch na stronie spis.gov.pl oraz infolinii może być nasilony, wystąpić więc mogą trudności w zalogowaniu się i dłuższy czas oczekiwania na połączenie.

Wszyscy, którzy jeszcze nie wywiązali się z tego obowiązku, mogą skorzystać z kilku opcji spisania się: