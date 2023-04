Spełnia się wielkie marzenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. W nowym Hangarze zamieszka ok. 40 statków powietrznych

Umowa została podpisana

Sama inwestycja szacowana jest na ok. 25 mln zł. Projekt budynku opiera się na historycznym budynku Hangaru nr 5, który został zniszczony w 1945 roku w czasie gdy Niemcy wycofywali się z Krakowa. Jest to inwestycja, którą Muzeum realizuje wspólnie z Województwem Małopolskim. Zakończenie budowy jest przewidziane na grudzień 2024r.

Nowy hangar będzie miał powierzchnię ok. 2,6 tys. mkw. z antresolą ok. 660 mkw. dla wystawy pod tytułem „Z wiatrem i pod wiatr – lotnictwo cywilne” przedstawiającej rolę i osiągnięcia lotnictwa cywilnego w Polsce. Uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym Łęgprzem odbyło się 20 kwietnia w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

- Coś od czegoś się zaczyna, czyli od marzeń. Bardzo się cieszę, że dyrektorzy moich instytucji kultury właśnie marzą, czego efektem jest nasze spotkanie na podpisaniu umowy. My z zarządem i departamentem jesteśmy od tego by te marzenia pomóc realizować - mówiła marszałek Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego - Jednym z takich marzeń i inwestycji jest właśnie budowa "Heksagonu".

- To wyjątkowy dla naszego Muzeum dzień, który bez wątpienia przejdzie do historii. To historyczne wydarzenie związane z tym miejscem, z dawnym lotniskiem. Musimy też mieć świadomość, że to były długie lata oczekiwania na kolejną tego typu inwestycję, a w zasadzie na odbudowę kolejnego hangaru - wyjaśniał Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Jak mówiła marszałek Iwona Gibas, początkowo były obawy o to skąd wziąć tak duże pieniądze na budowę hangaru, jednak szybko udało się pozyskać wsparcie projektu dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład. - W całej historii budowy "Heksagonu" mamy kilka ważnych dat. Jedną z nich było właśnie pozyskanie tych pieniędzy w czerwcu 2020r. Należy się z tego cieszyć, bo pozyskanie takiej kwoty - 21,4 mln zł, z funduszy zewnętrznych jest nie lada osiągnięciem i sukcesem - mówiła.