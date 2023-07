Specjalne autobusy na Bagry. Trzeba być przygotowanym na jazdę w ścisku. Parking pusty, a nieprawidłowo zaparkowane auta są odholowywane Piotr Tymczak

Kąpielisko na Bagrach cieszy się ogromnym powodzeniem. Lepiej jechać tam autobusem, ale trzeba się liczyć, że może być tłok. Źle zaparkowane samochody są odholowywane. Piotr Tymczak/ Materiały prasowe

Słoneczna pogoda sprawia, że wielu krakowian wybrało się opalać i kąpać nad Bagrami. W okolicy trudno znaleźć miejsce do zaparkowania auta. Niektórzy zostawiają pojazd gdzie popadnie nie patrząc na znaki. Wiąże się to z ryzykiem założenia przez strażników miejskich blokady, wystawienia mandatu, a także odholowania pojazdu. Tak dzieje się w ten weekend. A można zostawić pojazd na parkingu park&ride i podjechać na kąpielisko specjalnym autobusem. Małe autobusy jeżdżące na Bagry bywają jednak przepełnione i to tak, że trudno do nich wsiąść.