Spacer po Zakopanem: Wspaniałe wille zachwycają urodą i stylem już ponad 100 lat

Koliba była pierwsza

Pierwsza była Willa Koliba . Dom w stylu zakopiańskim, wyróżniający się urodą, wybudowany został według projektu Stanisława Witkiewicza. Stanął przy ulicy Kościeliskiej, najstarszej ulicy Zakopanego, gdzie co krok spotykamy zabytkowe domy i zagrody góralskie.

Stanisław Witkiewicz, malarz, publicysta i architekt był wizjonerem, przekonanym, że promowany przez niego rodzimy styl architektoniczny zmieni nie tylko oblicze polskich wsi i miast. Choć urodził się na Żmudzi, a zmarł w kurorcie nad Adriatykiem, Podhale i Zakopane darzył szczególnymi względami. Zafascynowany górami oraz podtatrzańskim folklorem, stworzył normy stylu zakopiańskiego w architekturze i sztukach użytkowych. To głównie jemu zawdzięczamy zmitologizowany obraz zakopiańskich górali i podhalański styl, skądinąd popularny nie tylko w Małopolsce.

Pod Jedlami - najpiękniejsza

Odnowiona Oksza

Czerwony Dwór i Harenda cieszą oko

Przeprowadzono też gruntowny remont willi Czerwony Dwór . Budynek, w którym kiedyś mieściło się przedszkole publiczne, stał się Centrum Kultury Rodzimej, gdzie prace mogą wystawiać lokalni artyści i rzemieślnicy. Jest to autentyczny budynek z czasów Witkiewicza.

Dom Jana Kasprowicza na Harendzie mieści muzeum biograficzno-literackie. To bardzo malownicze miejsce, gdzie udało się zachować nie tylko wyposażenie, ale i czarowny klimat minionych czasów. Z uroczej werandy, ozdobionej ulubionymi przez poetę nasturcjami, roztacza się niezapomniany widok na Tatry. W środku eksponowane są pamiątki po poecie i jego rodzinie: meble, obrazy (w tym S.I. Witkiewicza), książki, fotografie. Wnętrza pozostawiono tak, jak przekazała je zmarła w 1968 r. żona poety, Maria (Marusia) Kasprowiczowa.

Chałupa i styl zakopiański

Należąca niegdyś do góralskiej rodziny Gąsieniców Sobczaków chałupa, to jeden z najcenniejszych zabytków budownictwa ludowego w Zakopanem. Najstarsza jej część została wybudowana około 1830 roku, a stan obecny to efekt rozbudowy, która miała miejsce pod koniec XIX wieku. Teraz chałupa Gąsieniców Sobczaków prezentuje w całej krasie „Styl zakopiański - inspiracje” dzięki stałej wystawie pod tą samą nazwą. Celem jest pokazanie korzeni stylu zakopiańskiego.