“Some of Your Pain" - w piątek 17 marca ukaże się debiutancka płyta krakowskiego wokalisty Koko Die Paweł Gzyl

Koko Die Krzysztof Powierża

Już w piątek 17 marca ukaże się solowe wydawnictwo Koko Die - krakowskiego multiinstrumentalisty, wokalisty i songwritera. Do tej pory artysta promował nadchodzącą płytę singlami "Never Been Good" oraz "Different Tribes", a teraz dzieli się z fanami kolejną nowością. "Feel It’s Over" można posłuchać już we wszystkich serwisach streamingowych.