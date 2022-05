"Smoczy apetyt. Opowieść o krakowskiej kuchni" w wydaniu Leszka Mazana i Mieczysława Czumy

Kraków to miasto niezwykłe pod wieloma względami – bogactwo historii, kultury i tradycji obejmuje także sztukę kulinarną. Dla wielu zaskoczeniem może być fakt, że krakowskie dziedzictwo kulinarne to także street food. Już w średniowieczu działały na ulicach faryny, czyli przenośne stragany z prostą żywnością dla mieszczan, kupców, żaków. Natomiast popularna ostatnio "maczanka po krakowsku" to odkryty na nowo przysmak krakowskich fiakrów, jedzony już w XVII wieku.

To właśnie kulinarnej przeszłości i teraźniejszości stolicy Małopolski Mieczysław Czuma i Leszek Mazan poświęcili swoją najnowszą książkę. „Smoczy apetyt” to bogato ilustrowana, niezwykła opowieść o kulinarnej przeszłości i teraźniejszości stolicy Małopolski. Teksty autorów wzbogacone zostały felietonami m.in. Mikołaja Reya, Rafała Sonika czy Charlesa Daigneaulta. Nie zabrakło też fotografii i ilustracji, a także autorskich przepisów dla wszystkich kochających kulinarne eksperymenty. Wydawnictwo opatrzył wstępem Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski.