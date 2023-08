Śmierć na Lodowej Przełęczy. Czy zagadka tajemniczego wypadku sprzed stu lat zostanie wyjaśniona?

Kryminalny czwartek

„Niesłychana katastrofa zaszła w górach. Państwa Kaszniców (on, ona i syn) i młodego Wasserbergera spotkał lodowy huragan na Lodowej Przełęczy. 3 panowie umarli (sini, krwotoki podskórne i opuchli). Pani K. opuchła, ledwo zlazła po 2 dobach (pomyśl, ile dób!) – siedziała z trupami w wichrze” – pisał z Zakopanego w liście do żony Stanisław Ignacy Witkiewicz. List datowany jest na 7 sierpnia 1925. Nie ma wątpliwości, że wypadek na Lodowej Przełęczy poruszył ówczesne społeczeństwo.

„Trzy nowe ofiary Tatr”

Zdjęcie trzech ciał

Aby informacja mogła się ukazać w tym wydaniu gazety, do redakcji dojść musiała 6 sierpnia. A więc dokładnie wtedy, gdy ciała przewieziono z Jaworzyny do Zakopanego. Zrobiono to prawdopodobnie rano. I prawdopodobnie wtedy zrobione zostało zdjęcie trzech ciał leżących na trawie wśród skał. Zdjęcie to zachowało się w archiwum IKC, a dziś znajduje się w zasobach Narodowego Archiwum Cyfrowego.