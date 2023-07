Słynna Glenn Miller Orchestra wystąpi 16 grudnia w ICE Kraków. Usłyszymy wszystkie największe szlagiery epoki swingu

Glenn Miller Orchestra to zespół, który przez lata zachwycił miliony słuchaczy na całym świecie. Powstał pod wodzą genialnego kompozytora i aranżera, Glenna Millera. Do dzisiaj orkiestra kontynuuje jego dziedzictwo, zachowując autentyczność i niesamowitą energię na scenie.

Podczas grudniowych występów zespół zabierze widzów w muzyczną podróż po największych przebojach Glenna Millera i jego orkiestry. To gwarancja niezapomnianych chwil przy tak znanych utworach jak: "Moonlight Serenade", "Ain’t We Got Fun", "Somewhere Over the Rainbow", "A String of Pearls", "Little Brown Jug", "At Last", "You Made Me Love You", "I’ve Got the World on a String", "Sing Sing Sing", "American Patrol", "In the Mood", "We’ll Meet Again", "Chattanooga Choo Choo" czy "Pennsylvania 6-5000".

Członkowie orkiestry włożyli mnóstwo pracy w przygotowanie tej nowej trasy. Zarówno muzycy, jak i wokaliści, doskonale oddadzą charakterystyczny styl i brzmienie Glenna Millera, sprawiając, że widzowie poczują się jakby cofnęli się w czasie, wprost na koncert orkiestry z początku lat 30. czy 40. ubiegłego wieku.