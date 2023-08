Służba wojskowa. Ppłk. Zbigniew Pustułka: Dla każdego, kto jest chętny by wstąpić do armii, znajdziemy miejsce

Chociaż w tym roku przygotowano 25 tysięcy miejsc dla chcących wstąpić do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, ta liczba już dawno została przekroczona. Na służbę w wojsku trzeba również patrzeć jak na każdą inną pracę, dlatego oferta, która jest przedstawiana nowym kandydatom idącym w kamasze jest coraz bardziej atrakcyjna. - Dla każdego, kto się do nas zgłosi, znajdziemy odpowiednie stanowisko, gdzie będzie mógł się wykazać - mówi zastępca szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie ppłk Zbigniew Pustułka.

Czy są chętni do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego?

Jest bardzo duże zainteresowanie ze strony osób chcących wstąpić do wojska. Tylko w tym roku wojsko przygotowało co najmniej 25 tysięcy miejsc dla żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jak już powszechnie wiadomo, liczba osób dobrowolnie wstępujących do wojska w bieżącym roku, już dawno przekroczyła te zakładane 25 tysięcy. To tylko potwierdza, że zainteresowanie służbą w wojsku jest bardzo duże i cały czas rośnie.

Wiele osób chce na własnej skórze spróbować, czym jest wojsko. W jaki sposób to robią?

Oczywiście, oprócz tego co już mówiłem, czyli dużego zainteresowania przystąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej jest również duże zainteresowanie udziałem w innych projektach realizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Tutaj należy wspomnieć choćby o projekcie „Trenuj jak żołnierz”, czyli najnowszym szkoleniu dla ochotników. Jego pierwszy dwudniowy etap odbywał się w maju i był zapoznaniem z wojskiem i jednostką. Teraz z kolei trwa drugi etap, 14-dniowy. Jest to szkolenie właściwe, które aktualnie w Krakowie przechodzi 46 osób. To szkolenie również kończy się przysięgą. Projekt „Trenuj jak żołnierz" pozwala tym kandydatom nabyć umiejętności strzeleckich, terenoznawstwa, walki wręcz czy też jak przetrwać w trudnych warunkach.

Dlaczego jest tak duże zainteresowaniem wśród mężczyzn jak również i kobiet, by pójść w kamasze? Czy trudna sytuacja tuż za naszą granicą może być jednym z powodów?

Oczywiście może to być jeden z powodów, jednak przede wszystkim uważam, że trzeba tu powiedzieć o czymś innym, a mianowicie o chęci obrony naszej Ojczyzny. To ona jest tym najważniejszym argumentem.

Wojsko się rozwija. Czy ta oferta, którą przedstawia nowym kandydatom jest coraz bardziej ciekawa i zachęcająca?

Tak, na służbę wojskową trzeba również spojrzeć jak na pracę. Jeżeli podejmujemy wyzwanie bycia żołnierzem, musimy wiedzieć, że ta praca wymaga dużej mobilności z naszej strony, musimy się też pogodzić z tymi warunkami, które oferuje nam wojsko, a te warunki są coraz lepsze. Na stronie internetowej ministerstwa jest wiele informacji na ten temat, ale również instrukcja jak można do wojska wstąpić. Jednak to nie wszystko. Zapraszamy również w nasze progi do Wojskowego Centrum Rekrutacji by porozmawiać. Naprawdę dla każdego, kto jest chętny by wstąpić do armii, znajdziemy miejsce.

Żołnierz to nie tylko uosobienie wszystkich cech superbohatera, ale również wielu innych umiejętności. Kogo wam potrzeba w armii?

Szukamy i potrzebujemy osób reprezentujących różne zawody i umiejętności. Tak naprawdę nie będzie przesadą, gdy powiem, że każda osoba się nam przyda. Potrzebujemy specjalistów z każdej dziedziny. Tak jak podkreślałem, dla każdego, kto się do nas zgłosi, znajdziemy odpowiednie stanowisko, gdzie będzie mógł się wykazać, wykorzystać swoje zdolności i wykształcenie.

Wojsko wychodzi też do ludzi. Tegoroczne obchody święta Wojska Polskiego będą hucznie obchodzone nie tylko w Warszawie, ale również i w Małopolsce. Gdzie się pojawicie?

W tym roku w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego i 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej odbędzie się łącznie ponad 60 pikników pod hasłem Silna Biało-Czerwona. Chciałbym w imieniu ministra obrony narodowej Pana Mariusza Błaszczaka serdecznie zaprosić na te wydarzenia, szczególnie tutaj na naszym poligonie, a więc na terenie województwa małopolskiego. Na piknikach wojskowych organizowanych w Jordanowie, Polance Wielkiej, Grybowie i Niecieczy swój sprzęt wojskowy zaprezentują jednostki z całej Polski oraz te stacjonujące w Garnizonie Kraków i Garnizonie Kraków-Balice.

