Silny wiatr w Tatrach. Stanęły wyciągi narciarskie w rejonie Kasprowego Wierchu

W nocy z poniedziałku na wtorek w Tatrach zacznie sypać śnieg, spadnie temperatura do minus 8 stopni, a wiatr tylko lekko osłabnie – w porywach prędkość do 100 km/h.

Według IMGW, wiatr będzie się wzmagał. W ciągu dnia w Tatrach może wiać z prędkością do 110 km/h. Dodatkowo wzrośnie temperatura. Na szczytach termometry mogę wskazać plus 2 stopnie.

Poniedziałek w Tatrach zapowiada się słonecznie i wietrznie. Na dodatek mamy inwersję – czym wyżej, tym cieplej. Rano w Zakopanem termometry wskazywały minus 8 stopni, a na Kasprowym Wierchu – minus 3,7 stopni. Do tego w Tatrach rozszalał się silny wiatr. Rano na Kasprowym wiało w porywach do 83 km/h.

We wtorek wiatr będzie już słabszy – w górach w porywach do 80 km/h.

W Tatrach powyżej 1800 metrów obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. - Warunki w wyższych partiach Tatr są trudne. Zalegający na szlakach śnieg jest twardy i w wielu miejscach jest bardzo ślisko. Gdzieniegdzie spod śniegu wystają kamienie. Dodatkowe utrudnienie stanowi silny wiatr. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków, jak również posiadania sprzętu zimowego (raki, czeka, kask, lawinowe ABC) wraz z umiejętnością posługiwania się nim. W dolinach i na szlakach dojściowych do schronisk jest również ślisko i występują liczne oblodzenia - zwłaszcza na skrótach Drogi do Morskiego Oka. Raczki i kijki mogą okazać się niezbędne - ostrzega Tatrzański Park Narodowy.