Sezon turystyczny na zamku w Dobczycach już się rozpoczął. Czy będzie tak samo udany jak poprzedni? Katarzyna Hołuj

Choć do uroczystej inauguracji sezonu turystycznego na zamku królewskim w Dobczycach zostały jeszcze trzy tygodnie, to sezon już się rozpoczął. Zawsze zaczyna się on w kwietniu i trwa do końca października. Dobczycki oddział PTTK prowadzący Muzeum Regionalne, na które składają się zamek i skansen, liczy na to, że ten rok nie będzie gorszy od poprzedniego, a poprzedni co warto podkreślić, był jednym z najlepszych.