Setki ofert pracy i praktyk w jednym miejscu! Już w środę, 6 marca w Krakowie odbędą się 26. Inżynierskie Targi Pracy

Inżynierskie Targi Pracy to wydarzenie, które już od 26 lat organizowane jest przez Stowarzyszenie BEST AGH Kraków, działające przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Głównym celem Targów jest połączenie środowiska studenckiego ze środowiskiem przedsiębiorstw, które umożliwia wszystkim zainteresowanym, obecnym i przyszłym inżynierom znalezienie wymarzonej pracy, czy stażu.

W czasie Inżynierskich Targów Pracy odwiedzający będą mieli do dyspozycji nie tylko stoiska wystawców. Dostępne będą również profesjonalne konsultacje biznesowe. Przeprowadzane będą konkursy z nagrodami, a na uczestniczących w wydarzeniu będzie czekać Strefa Studenta oraz możliwość dostania darmowej kawy. Dodatkowo na miejscu będzie profesjonalny fotograf, który będzie robił zdjęcia do dokumentów. Obecność na Targach to również doskonała okazja, aby dołączyć do BEST AGH Kraków w czasie wiosennej rekrutacji.