Schrony w Małopolsce. Jest 13,5 tys. miejsc, gdzie można się schronić w czasie kataklizmu oraz wojny. Kraków ma ich dużo w Nowej Hucie

Zapewnia, że inwentaryzacja miała związek z zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności. - Jej głównym celem była identyfikacja obiektów, możliwych do wykorzystania m.in. podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych - przekonują w Komendzie Głównej PSP. Przypomnijmy, że w minionym roku przeprowadzenie inwentaryzacji zlecił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Broń masowego rażenia

To właśnie w Nowej Hucie znajdują się najbardziej znane krakowskie budowle ochronne, w których można się schronić na wypadek wojny czy kataklizmu. - Wśród nich są: schron pod Szpitalem im. Żeromskiego, schrony pod budynkami Nowego Centrum Administracyjnego przy ulicy Ujastek oraz schron pod Światowidem. Obecnie są wykorzystywane jako atrakcje turystyczne. Dzięki temu są zadbane i w mojej ocenie najlepiej przystosowane do tego, by się w nich schronić - komentuje Mierzwa.