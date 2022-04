Scena Krakowskiego Teatru VARIETE zamieni się w ekskluzywny hotel

- Udało się wraz z Eweliną Adamską-Porczyk stworzyć bardzo dynamiczny, współczesny, barwny i odważny rewiowy spektakl. Rewia jako gatunek sztuki scenicznej charakteryzuje się tym, że nie ma w niej historii, a my w spektaklu „VARIETE’S Great Revue”, idąc za zachodnimi wzorcami, chcieliśmy użyć wspólnego mianownika, którym jest hotel. Historia, która płynie jest jedynie dodatkiem do formy, którą jest rewia - wyjaśnia Krzysztof Tyszko, współtwórca spektaklu.

Najnowsze przedstawienie Teatru VARIETE to osadzona we współczesności wybuchowa mieszanka tańca, akrobacji, muzyki na żywo, romansu i sławy. Pomysłodawcami i współautorami scenariusza są Krzysztof Tyszko - tancerz musicalowy i choreograf, związany z wieloma teatrami muzycznymi w Polsce, a także produkcjami telewizyjnymi takimi jak seriale „Osiecka” i „Wojenne dziewczyny” oraz Ewelina Adamska-Porczyk - tancerka, aktorka, choreografka, która ma na swoim koncie ponad 70 realizacji scenicznych, głównie na scenie Teatru Capitol we Wrocławiu. W tym tandemie powstały już takie tytuły jak „Chicago” oraz „Pretty Woman – The Musical”, będące w repertuarze Krakowskiego Teatru VARIETE.