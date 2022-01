Sądowy spór o kamienicę przy ul. Karmelickiej. Mariusz J. skazany za oszustwo

FLESZ - WHO: Prawdopodobnie zbliżamy się do końca pandemii w Europie

Pokrzywdzony o inicjałach MC miał kłopoty finansowe i długi wobec banku. Jego kamienica przy ul. Karmelickiej tzw. Pałac Pokutyńskich została obciążona tymi zobowiązaniami. W pewnym momencie w otoczeniu biznesmena pojawił się Mariusz J., który nie krył, że pomoże mu wyjść z kłopotów.

Z ustaleń sądu wynika, że Mariusz J. opowiadał, że ma znajomości w banku, wobec którego biznesmen ma długi. Twierdził, że jeden z dyrektorów tego banku jest w zarządzie Funduszu Inwestycyjnego Pionieer i właśnie FIP jest zainteresowany kupnem zadłużonej kamienicy.

By tak się stało, trzeba było założyć odrębną spółkę i wnieść do niej aportem tę nieruchomość wycenianą na 7,8 mln zł. Biznesmen dał się skusić i podpisał akty notarialne przenoszące udziały w kamienicy do nowej spółki, a potem o podwyższeniu jej kapitału zakładowego.