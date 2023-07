Ryucon 2023 w Tauron Arenie. Festiwal kultury dalekowschodniej przyciąga wieloma atrakcjami Piotr Tymczak

Tysiące fanów z całej Polski przybyły na festiwal kultury dalekowschodniej, który w weekend 15 i 16 lipca odbywa się na terenie Tauron Areny Kraków. Andrzej Banaś Zobacz galerię (32 zdjęcia)

Ryucon to festiwal kultury dalekowschodniej organizowany co roku w Krakowie, odwiedzany przez tysiące fanów z całej Polski. To już druga edycja tego wydarzenia, która odbywa się w Tauron Arenie Kraków w dniach 15-16 lipca 2023 roku.