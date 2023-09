Ruszyły zapisy do udziału w Krakowskim Biegu Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada

Krakowski Bieg Niepodległości od lat wspiera Fundację Schola Cordis. Jest to organizacja działająca od 2008 roku na rzecz rozwoju polskiej kardiochirurgii dziecięcej. Fundacji troszczy się o inwestycje w sprzęt medyczny i poprawę warunków leczenia małych pacjentów w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Collegium Medicum UJ.

Pod hasłem Krakowski Bieg Niepodległości kryją się trzy różne imprezy biegowe organizowane przez krakowską Fundację VenaSport. Organizatorzy zadbali o to, by udział w wydarzeniu był możliwy dla każdego chętnego – niezależnie od wieku, sprawności i umiejętności biegowych.

Bieg główny

Pierwsza z imprez to bieg główny na trasie 11 kilometrów 111 metrów. Poprowadzi on zawodników z krakowskich Błoń przez urokliwe tereny krakowskiego Sikornika i Sowińca w kierunku Kopca Piłsudskiego. Suma podejść wyniesie około 528 metrów, a zawodnicy pobiegną nie tylko asfaltem, ale również przez tereny leśne – co w listopadzie może być wyzwaniem ze względu na warunki pogodowe.