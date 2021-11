Ruszył remont torowiska do Borku Fałęckiego. Kierowcy muszą uważać na zmiany w organizacji ruchu

Zakres prac do wykonania jest spory. Roboty, jakie zaplanowano na ul. Zakopiańskiej, to m.in. wymiana torowiska na odcinkach od węzła Łagiewniki do Trasy Łagiewnickiej oraz od Trasy Łagiewnickiej do centrum Solvay - w sumie ok. 2,5 km pojedynczego toru. Dodatkowo na samej pętli Borek Fałęcki zostanie przeprowadzona wymiana sześciu zwrotnic, sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, a także napawanie.

Zmiany w komunikacji miejskiej:

Linie tramwajowe:

nr 8 - będzie kursować po trasie skrócone: "Bronowice Małe" - ... - ul. Wadowicka - "Łagiewniki"

nr 19 - będzie kursować po trasie skrócone: "Dworzec Towarowy" - ... - ul. Wadowicka - "Łagiewniki"

nr 22 - będzie kursować po trasie skrócone: "Kopiec Wandy" - ... - ul. Brożka - "Łagiewniki"

Linie autobusowe: