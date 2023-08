Ruszają konsultacje w sprawie parku kulturowego w Nowej Hucie Piotr Tymczak

Mieszkańcy będą mogli zgłosić uwagi do zmian w zapisach o parku kulturowym w Nowej Hucie. Joanna Urbaniec

W dniach od 28 sierpnia do 20 września odbędą się konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji uchwały Rady Miasta Krakowa z listopada 2019 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego w Nowej Hucie. Mieszkańcy będą się mogli wypowiedzieć co do wprowadzenia zmian w zapisach dotyczących funkcjonowania tego parku.